«Летняя феерия» в Запорожье Настоящая «Летняя феерия» прошла на базе спорткомплекса «МОТОР СИЧ», гостеприимно открывает свои двери уже четвертый год подряд перед участниками всеукраинского турнира по художественной гимнастике. Эти соревнования еще раз дали шанс заявить о себе как совсем юным гимнасткам так и мастерам этого грациозного вида спорта. Инициатором проведения этого турнира есть тренер спортивного клуба «Доротея» Марина Николаевна Перцева, которая четыре года назад организовали первые подобные соревнования. За это время всеукраинский турнир вырос в масштабный трехдневный чемпионат, что имеет все перспективы стать международным. 22 команды юных граций, среди них немалое количество кандидатов в мастера спорта демонстрировали в своих выступлениях всю невероятную красоту этого вида спорта. Украсила эти соревнования и специальный гость, участница Олимпийских игр и многократный призер летних Универсиад и бронзовый призер мира по художественной гимнастике Евгения Гомон. Лидер национальной сборной команды охотно общалась с участниками соревнований, раздавала автографы и делала совместные фото на память. Однако не забывали гимнастки и о соревнованиях. Воспитанница ДЮСШ №5 Полина Карика уже успела громко заявить о себе на Кубке Дерюгиной. Хотя на первый взгляд сложно поверить, что спортсменкам тяжело, ведь во время выступления они постоянно улыбаются и делают все с невероятной легкостью. Впрочем за этим, признаются спортсменки, стоит кропотливый труд в залах. Завершились трехдневные соревнования яркой церемонией награждения. После чего гимнасток ждет заслуженный отдых, однако продлится он недолго ведь впереди еще достаточно большое количество соревнований. ВАЖНО megogo.net.

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