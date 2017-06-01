В Лилле завершился 7 командный чемпионат Европы по легкой атлетике с участием 11 команд Суперлиги В каждом виде программы от одной страны выступал один спортсмен или одна эстафетная команда. В течение трех дней шла напряженная, а порой и драматическая борьба в 40 видах программы. К слову сказать, в эти дни командные чемпионаты проводились в Первой и во Второй лигах европейских странах. Сборная Украины в составе 48 атлетов выступила довольно успешно - на уровне чемпионата 2015 года - набрала 236,5 очков и заняла шестое место, сохранив тем самым место в Суперлиге. В активе украинских спортсменов 2 победы и 9 призовых финишей. Сохранить место в элите помогла и результативность Запорожских спортсменов. В целом же запорожские спортсмены на нынешнем чемпионате Европы набрали 39 очков, что составляет примерно шестую часть от всей командной суммы! Персональный вклад каждого спортсмена выглядит следующим образом Анастасия Брызгина в эстафета 4х400 м - 10 очков за второе место; Олеся Повх эстафета 4х100 м - 9 очков за третье место; Роман Кравцов эстафета 4х100 м - 8 очков за четвёртое место; Анна Гацко-Федусова метание копья - 56 м 2 см - 6 очков; Юрий Кушнирук метание копья, 74 м 14 с м - 6 очков. ВАЖНО megogo.net.

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