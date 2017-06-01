В Запорожье требуется помощь ребенку Герою нашего сюжета Егору Чепурненко всего полтора года, диагноз кистозная дисплазия обеих почек. Чтобы жить, ему необходима операция по пересадке. Родители сейчас всеми силами пытаются собрать необходимую суму, помочь маленькому запорожцу можете и вы. Улыбчивый, беззаботный и жизнерадостный. Сейчас сложно представить, что жизнь этого малыша началась с отделения реанимации. Егор родился раньше срока, как говорит его мама Марина, что такой непоседа просто не смог дождаться встречи с мамой и папой. Но при рождении врачи поставили Егору страшный диагноз – кистозная дисплазия обеих почек или простыми словами почки попросту свою функцию не выполняют. В Запорожье, к сожалению, помочь таким деткам не могут. Поэтому вот уже больше года Егор вместе с мамой живет в «Охматдете» в единственном в Украине центре для детей, которым нужен перинатальный диализ. Увидеться с родными и вот так свободно прогуляться на детской площадке удается лишь изредка, на неделю или две приезжая домой, рассказывает Марина. Но диализ лишь временное решение проблемы, Егору требуется пересадка почки. Сделать её могут в Минске. Цена вопроса 60 тысяч евро. Общими усилиями уже удалось собрать треть суммы, но стать маленьким волшебником для Егора действительно может каждый, перечислив на счет даже всего несколько гривен. Всю информацию о жизни и сборе денежных средств можно найти в социальных сетях или обратившись по номеру телефона +380505187898. Ведь именно вы сможете, стать тем волшебником, который поможет спасти жизнь малышу. ВАЖНО megogo.net.

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