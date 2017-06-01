Областной театр кукол завершает 77 творческий сезон Для маленьких зрителей продемонстрировали спектакль «Красная шапочка», а перед этим артисты организовали для детей развлекательную интермедию. В очередном 77 творческом сезоне областной театр кукол порадовал самых требовательных зрителей множеством ярких спектаклей, не обошлось и без новинок. В этом году труппа театра пополнилась шестью молодыми артистами, теперь будет больше маневров для творчества, уверены директор и режиссеры театра. Перед демонстрацией спектакля «Красная шапочка», который полюбился многим маленьким зрителям, для них организовали насыщенную развлекательную программу с играми, танцами, викторинами и конкурсами, за которые детишки получали призы и подарки. Малыши так же рисовали на асфальте свои пожелания актерам театра кукол. Многие из них с удовольствием приходили на представления этого творческого сезона. Несмотря на завершение сезона, артисты театра на остаток лета отправятся в детские лагеря и будут демонстрировать для ребят представления. А в новом сезоне юных посетителей областного театра кукол ждет сюрприз виде двух новых спектаклей – сказка – мюзикл «Калиф и аист» и «Оловянный солдатик» в исполнении одного актера. ВАЖНО megogo.net.

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