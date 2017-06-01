В Запорожье разрушается жилой дом Один дом строится, второй разрушается. Хозяйка последнего обратилась к нам в редакцию. Лариса Чепурко владеет половиной дома в Александровском районе. Другую половину приобрел уроженец Грузии. После чего снес свою часть дома и начал строить новый. В оставшейся половине дома сохранилась бывшая общая стена, но под ней нет фундамента, и строение стало проседать. К тому же, по словам хозяйки, из-за использования тяжёлой техники и другого оборудования, процесс разрушения ускорился, а в её жилище произошёл перепад напряжения, как она предполагает, из-за сварочных работ у соседа, в результате бытовая техника пришла в неисправность. На обращения Ларисы власти не реагируют. Как ответили в Александровской райадминистрации, инспекция государственного архитектурно-строительного контроля провести проверку не может, поскольку хозяина нового трехэтажного дома нет дома. Лариса воспитывает десятилетнего сына. Ребенок требует особого ухода. На предложение своих грузинских соседей по низкой цене купить дом в каком-то селе и переехать она не согласилась. Остается ждать, что же предложит местная власть и правоохранители. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30