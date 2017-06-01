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В Запорожье разрушается жилой дом
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Один дом строится, второй разрушается. Хозяйка последнего обратилась к нам в редакцию. Лариса Чепурко владеет половиной дома в Александровском районе. Другую половину приобрел уроженец Грузии. После чего снес свою часть дома и начал строить новый. В оставшейся половине дома сохранилась бывшая общая стена, но под ней нет фундамента, и строение стало проседать. К тому же, по словам хозяйки, из-за использования тяжёлой техники и другого оборудования, процесс разрушения ускорился, а в её жилище произошёл перепад напряжения, как она предполагает, из-за сварочных работ у соседа, в результате бытовая техника пришла в неисправность. На обращения Ларисы власти не реагируют. Как ответили в Александровской райадминистрации, инспекция государственного архитектурно-строительного контроля провести проверку не может, поскольку хозяина нового трехэтажного дома нет дома. Лариса воспитывает десятилетнего сына. Ребенок требует особого ухода. На предложение своих грузинских соседей по низкой цене купить дом в каком-то селе и переехать она не согласилась. Остается ждать, что же предложит местная власть и правоохранители.
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