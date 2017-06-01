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28 июня - День Конституции Украины
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Это один из самых молодых праздников в украинском календаре и официальный выходной уже 20 лет. Считается, что принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и содействовало дальнейшему повышению авторитета Украины на международной арене. Украина стала последней страной бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию. С первых дней независимости все попытки ее принять были безуспешными, но после много многомесячных дебатов основной закон все же обрел силу. Парламентарии учли замечания Президента, а также поддержали ряд спорных статей проекта — о государственных символах, о государственном украинском языке, о праве частной собственности. Конституция 1996 года, с некоторыми изменениями и дополнениями, действует и сейчас. Считается, что ее принятие закрепило правовые основы независимой Украины, её суверенитет и территориальную целостность. С тех пор изменения в основной закон вносились 6 раз. Последний раз – в прошлом году. Впрочем, вне зависимости от мнений День Конституции стоит отметить еще по одной причине. На самом деле это единственный государственный выходной, упоминание о котором есть в самом ее тексте - статья 161. Так что празднование Дня Конституции уже есть исполнение Основного закона.
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