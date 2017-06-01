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В Запорожье автомобили «ВОЛГА» приглашают на слет
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15 июля в Запорожье пройдет слет автомобилей «ВОЛГА» и соревнования по слалому на 24-ках. Слет приурочен 47-летию начала выпуска автомобиля ГАЗ-24. Приглашены владельцы автомобилей из Запорожской области, Днепра, Харькова. Гостей и участников ожидает большая веселая программа, а именно, соревнования по слалому, фотосет с красивыми девушками, командный "драг" и много веселых конкурсов, по завершению первого дня - банкет на Хортице. Сборы с 12.00 до 13.00 на автодроме на Братской.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!