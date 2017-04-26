В Запорожье задержали расхитителей металла

- В Вольнянском районе 31-летний мужчина перелез через забор завода и украл металлические изделия. Как оказалось, к краже причастен ранее судимый за корыстные преступления бывший работник предприятия.

- На кладбище по улице Фильтровая украли металлический столик и ограду могилы. Злоумышленников - жителей села Димитров Ореховского района 1976 и 1982 года рождения, один из которых ранее уже был осужден, задержали.