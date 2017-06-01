Взрыв в селе Новобогдановка Мелитопольского района

Местный житель 1976 года рождения с помощью болгарки в сарае разбирал артиллерийский снаряд. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в местную больницу. При осмотре хозяйственных помещений полицейские обнаружили гранату Ф-1 без запала, 9 частей артиллерийских снарядов и взрыватели.