Турнир в Запорожье имени Николая Назаренко В феврале этого года перестало биться сердце Заслуженного тренера Украины Николая Назаренко, который воспитал и дал путевку в жизнь немалому количеству выдающихся спортсменов. В память об одном из лучших тренеров, который внес немалый вклад в развитие спортивной гимнастики в регионе, его последователями была организовано первенство среди самых юных гимнастов. Свое мастерство, на базе в Запорожском национальном университете, демонстрировали 6 местных команд которые соревновались в 6 видах программы. Соревнования были показательными, ведь проводились в конце учебного года. Именно здесь юные спортсмены имели возможность показать родителям и тренерам всему чему они успели научиться. Каждый участник соревнований пытался продемонстрировать высокий уровень подготовки, но награды получили сильнейшие. Этот турнир завершил весь сложный сезон маленьких гимнастов после которого они уйдут на каникулы набираться сил перед новым сезоном. ВАЖНО megogo.net.

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