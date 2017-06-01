В Запорожском государственном цирке новым ярким представлением завершается творческий сезон Новая программа «Академия цирка» включает в себя выступления разных категорий артистов. В программе – около 20 номеров. Начинающие запорожские артисты порадуют дуэтной постановкой «Мелодия двух сердец», гимнастки Киевской академии презентуют зрелищный воздушный акробатический этюд, работая на кольцах, юная восьмилетняя гимнастка из Запорожья демонстрировала публике cвой "Полет к мечте". Среди множества постановок – эквилибристика, корд-де-парель – воздушная акробатика с тросовой оснасткой, хула-хуп, смешанная группа дрессированных животных – пони, козлики, лама, кабан, собаки и кошки. В перерывах зрителей развлекали клоунадой в исполнении юмористического казацкого трио. Представление «Академия цирка» будет демонстрироваться в запорожском цирке каждые выходные до 16 июля. ВАЖНО megogo.net.

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