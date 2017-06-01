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Подводный мир Марины Ситало и Юрия Свирского в Запорожье
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В городском фото клубе Запорожья открылась выставка работ, сделанных глубоко под водой. Марина погружается в подводный мир уже больше 10 лет, но снимать то, что увидела - решила примерно 5 лет назад. Эти фотографии сделаны по всему миру. Египет, Таиланд, Мальдивы, Мексика, Мозамбик и Южная Африка, Филиппины и Индонезия. Приходилась проникать в трюмы затонувших кораблей, видеть тени погибших моряков и обитателей подводного мира – акул, скатов и мурен. За техническую часть подводных путешествий отвечает муж Марины Юрий. Его в акваланге можно увидеть на многих снимках. Для съемок используют бокс для подводных съемок и свет. Без него на глубине настоящие цвета вряд ли увидеть. На самом деле на Земле еще много мест для погружений, уверена автор. Признается, хотелось бы еще поплавать с китами, которых раньше приходилось только слышать и видеть на поверхности. Так что впереди еще много неизведанного.
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