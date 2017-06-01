Внимание, розыск ребенка! В Донецкой области продолжаются поиски пропавшего ребенка. Полиция предполагает, что 6-летняя Алина Васютина может находиться в соседних регионах. 8 лет назад ее семья переехала в город Горняк из Запорожской области. Последний раз девочку видели 19 июня, она ушла из дома в магазин за мороженым и не вернулась. В семье четверо детей, родители злоупотребляют спиртным и отсутствие ребенка заметили только вечером. Несмотря на все предпринятые полицией меры до сегодняшнего дня следов девочки обнаружить не удалось. Приметы ребенка: рост - 110 см, светлые волосы, среднего телосложения, круглое лицо, голубые глаза, курносый нос, пухлые губы, на пояснице родинка в форме сердца, имеет дефект речи, была одета в разноцветную футболку, бриджи темного цвета, разноцветные шлепанцы. Просьба ко всем, кто знает что-нибудь о местонахождении ребенка, обращаться на линию 102, или по телефонам моб. 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57. ВАЖНО megogo.net.

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