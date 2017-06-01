Лето – период обострения заболеваний кишечно-желудочного тракта у запорожцев Врачи – гастроэнтерологи говорят, летом, в сезон отпусков, когда люди стараются выбраться на море и зачастую не особо следят за питанием, а так же когда появляются сезонные фрукты и овощи, развивается множество микроорганизмов, которые влияют на обострение заболеваний кишечно-желудочного тракта. Заболевания желудочно - кишечного тракта - одна из наиболее распространенных причин, из-за которой люди обращаются за помощью к специалистам в любое время года. Юлия, почувствовав боли в желудке, еще в марте обратилась к врачам. Девушка прошла ряд обследований, после чего ей поставили диагноз с опасным заболеванием. Сейчас Юлии назначены необходимые препараты, а так же дробное питание. К слову, правильное питание – это необходимый залог, чтобы обезопасить себя от нежелательного визита к гастроэнтерологу. Специалисты напоминают о необходимых мерах профилактики заболеваний кишечно-желудочного тракта. Татьяна Тараненко, врач-гастроэнтеролог областной клинической больницы: « люди в летний период прежде всего должны соблюдать правила личной гигиены – это и чистые руки, и мытые овощи, и продукты, которые не пересрочены по сроку выпуска, это обязательно частое дробное питание». Для тех, кто имеет хроническую предрасположенность к заболеваниям кишечно - желудочного тракта, нужно соблюдать правильный режим питания, назначенный специалистом. Так же при появлении первых симптомов, среди которых – боли в эпигастральной области, расстройство стула, боли в левом и правом подреберье, тошнота и изжога, следует незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу, который назначит лечение. ВАЖНО megogo.net.

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