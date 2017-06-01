Лето – период обострения заболеваний кишечно-желудочного тракта у запорожцев

Врачи – гастроэнтерологи говорят, летом, в сезон отпусков, когда люди стараются выбраться на море и зачастую не особо следят за питанием, а так же когда появляются сезонные фрукты и овощи, развивается множество микроорганизмов, которые влияют на обострение заболеваний кишечно-желудочного тракта. Заболевания желудочно - кишечного тракта - одна из наиболее распространенных причин, из-за которой люди обращаются за помощью к специалистам в любое время года. Юлия, почувствовав боли в желудке, еще в марте обратилась к врачам. Девушка прошла ряд обследований, после чего ей поставили диагноз с опасным заболеванием. Сейчас Юлии назначены необходимые препараты, а так же дробное питание. К слову, правильное питание – это необходимый залог, чтобы обезопасить себя от нежелательного визита к гастроэнтерологу. Специалисты напоминают о необходимых мерах профилактики заболеваний кишечно-желудочного тракта. Татьяна Тараненко, врач-гастроэнтеролог областной клинической больницы: « люди в летний период прежде всего должны соблюдать правила личной гигиены – это и чистые руки, и мытые овощи, и продукты, которые не пересрочены по сроку выпуска, это обязательно частое дробное питание». Для тех, кто имеет хроническую предрасположенность к заболеваниям кишечно - желудочного тракта, нужно соблюдать правильный режим питания, назначенный специалистом. Так же при появлении первых симптомов, среди которых – боли в эпигастральной области, расстройство стула, боли в левом и правом подреберье, тошнота и изжога, следует незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу, который назначит лечение.

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 