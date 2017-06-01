Запорожцы станут употреблять в 4 раза меньше хлора

На Днепровской водопроводной станции № 2 установили новое оборудование, позволяющее лучше и безопаснее для организма человека очищать питьевую воду. ДВС № 2 обеспечивает водой правобережную часть города, о. Хортица, прилегающие сельские районы, и часть потребителей Днепровского района на Левом берегу Запорожья. Она была построена в 1970 году, так что необходимость в реконструкции и переоборудовании здесь назрела давно. Первым делом решили найти новые способы очистки воды, чтобы уменьшить в ней количество хлора. Задачу решили, приобретя новое оборудование – узел аммонизации, который позволил снизить количество хлора в воде в 4 раза. Такая установка обошлась Водоканалу в сумму порядка 1 млн. 700 тыс. гривен. Кроме того, на ДВС-2 уже ведутся подготовительные работы к реконструкции насосной станции. Насосное оборудование не отвечает гидравлическим режимам и ведет к существенному перерасходу электроэнергии. Работы планируется завершить в 2018 году. Их общая стоимость - около 4 млн. 700 тыс. гривен. Зато экономия затрат на электроэнергию, которой удастся достичь благодаря реконструкции, составит порядка 800 тыс. гривен.  в год.

 

 
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 