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Запорожцы станут употреблять в 4 раза меньше хлора
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На Днепровской водопроводной станции № 2 установили новое оборудование, позволяющее лучше и безопаснее для организма человека очищать питьевую воду. ДВС № 2 обеспечивает водой правобережную часть города, о. Хортица, прилегающие сельские районы, и часть потребителей Днепровского района на Левом берегу Запорожья. Она была построена в 1970 году, так что необходимость в реконструкции и переоборудовании здесь назрела давно. Первым делом решили найти новые способы очистки воды, чтобы уменьшить в ней количество хлора. Задачу решили, приобретя новое оборудование – узел аммонизации, который позволил снизить количество хлора в воде в 4 раза. Такая установка обошлась Водоканалу в сумму порядка 1 млн. 700 тыс. гривен. Кроме того, на ДВС-2 уже ведутся подготовительные работы к реконструкции насосной станции. Насосное оборудование не отвечает гидравлическим режимам и ведет к существенному перерасходу электроэнергии. Работы планируется завершить в 2018 году. Их общая стоимость - около 4 млн. 700 тыс. гривен. Зато экономия затрат на электроэнергию, которой удастся достичь благодаря реконструкции, составит порядка 800 тыс. гривен. в год.
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