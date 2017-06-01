Запорожцы станут употреблять в 4 раза меньше хлора На Днепровской водопроводной станции № 2 установили новое оборудование, позволяющее лучше и безопаснее для организма человека очищать питьевую воду. ДВС № 2 обеспечивает водой правобережную часть города, о. Хортица, прилегающие сельские районы, и часть потребителей Днепровского района на Левом берегу Запорожья. Она была построена в 1970 году, так что необходимость в реконструкции и переоборудовании здесь назрела давно. Первым делом решили найти новые способы очистки воды, чтобы уменьшить в ней количество хлора. Задачу решили, приобретя новое оборудование – узел аммонизации, который позволил снизить количество хлора в воде в 4 раза. Такая установка обошлась Водоканалу в сумму порядка 1 млн. 700 тыс. гривен. Кроме того, на ДВС-2 уже ведутся подготовительные работы к реконструкции насосной станции. Насосное оборудование не отвечает гидравлическим режимам и ведет к существенному перерасходу электроэнергии. Работы планируется завершить в 2018 году. Их общая стоимость - около 4 млн. 700 тыс. гривен. Зато экономия затрат на электроэнергию, которой удастся достичь благодаря реконструкции, составит порядка 800 тыс. гривен. в год. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30