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Полицейские обнаружили наркопритон в Гуляйпольском районе
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В одном из сел Гуляйпольского района у женщины 1975 года рождения изъяли наркотические средства и ликвидировали наркопритон, который она организовала. На ее участке нашли 145 кустов снотворного мака с признаками культивации, а в доме - 555 грамм маковой соломки. Там же находился ранее судимый мужчина, которому хозяйка предоставила свое жилье для употребления наркотических средств.
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