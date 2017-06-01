Полицейские обнаружили наркопритон в Гуляйпольском районе

В одном из сел Гуляйпольского района у женщины 1975 года рождения изъяли наркотические средства и ликвидировали наркопритон, который она организовала. На ее участке нашли 145 кустов снотворного мака с признаками культивации, а в доме - 555 грамм маковой соломки. Там же находился ранее судимый мужчина, которому хозяйка предоставила свое жилье для употребления наркотических средств.