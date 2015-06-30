В Запорожье ОСМД борется с коммунальным предприятием ОСМД «Цветочная аллея», которое создано по адресу Пархоменко, 24а, вот уже 7 месяцев ведёт безуспешную борьбу с коммунальным предприятием «Наше мiсто». ОСМД было создано в августе прошлого года. Однако получить свой собственный дом в управление его жители не могут. Техническая документация от бывшего балансодержателя коммунального предприятия «Наше мiсто» не передана, а с декабря они добиваются того, чтобы компенсация субсидий и льгот за содержание дома от районного управления соцзащиты перечислялась на их счёт, а не «Наше мiсто». В районном управлении соцзащиты был дан ответ – не хватает акта передачи дома с баланса КП «Наше мiсто». Однако ни в законе 417, ни в постановлениях Кабмина, ни в других нормативных актах не сказано о необходимости такой передачи. Зато сказано о том, что балансодержатель должен передать ОСМД техническую документацию. Этот вопрос «Цветочная аллея» поднимала в апреле на круглом столе с участием представителей профильных управлений города и области, и на встрече председателей ОСМД с мэром в мае. В Шевченковском управлении соцзащиты прокомментировать ситуацию отказались и направили в «Наше мiсто», оттуда – в мэрию. В горсовете ситуацию называют нехорошей. По словам председателя ОСМД подписывать этот акт он не просто не хочет, а и не может, поскольку законом это не предусмотрено. А в КП ему говорят, что техдокументацию он получит только после подписания этого акта. Тем временем на счетах предприятия накопилось уже более 30 тысяч гривен той самой компенсации. И платёжки о якобы оказанных услугах по содержанию дома с напоминанием о долгах жильцов перед предприятием приходят. Эксперты же говорят, что судебную тяжбу ОСМД может не осилить. «Цветочная аллея» не единственное ОСМД, которое борется с коммунальщиками. Схожие проблемы и у объединения «Гармония-5». Юристы предлагают обращаться в суд, а в случае отказа передачи техдокументации коммунальным предприятием «Наше мiсто», или её утери подписать акт приема-передачи с замечаниями. Тем временем, согласно постановлению Кабмина, при задолженности по оплате коммунальных услуг более чем 2 месяца, субсидия не назначается на следующий срок. Таким образом те жители ОСМД, которые её имеют, не просто не получают компенсацию за содержание дома, а могут и вовсе потерять субсидии. Ведь они же должны «Наше мiсто», которое на бумаге исправно ухаживает за чужим домом. ВАЖНО megogo.net.

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