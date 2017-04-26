Криминальные новости Бердянска

- Злоумышленник через незапертую дверь проник в частный дом по улице Волонтеров в Бердянске, схватил ноутбук и мобильный телефон, но вернулась хозяйка. Поэтому бросил похищенное и скрылся. Подозреваемый - ранее судимый местный житель 1974 года рождения задержан.

- На выходных в Бердянске задержали водителя такси в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, 37-летний местный житель употреблял метадон и при этом развозил пассажиров.