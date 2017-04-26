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Криминальные новости Бердянска
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- Злоумышленник через незапертую дверь проник в частный дом по улице Волонтеров в Бердянске, схватил ноутбук и мобильный телефон, но вернулась хозяйка. Поэтому бросил похищенное и скрылся. Подозреваемый - ранее судимый местный житель 1974 года рождения задержан.
- На выходных в Бердянске задержали водителя такси в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, 37-летний местный житель употреблял метадон и при этом развозил пассажиров.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!