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ФК «Металлург-Запорожье» продолжит выступление в профессиональном футболе
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Это стало известно после конференции Профессиональной футбольной лиги в Киеве. Как сообщается, запорожский клуб успешно преодолел аттестацию к новому сезону и допущен к участию в чемпионате второй лиги-2017/2018. Кстати, в грядущем сезоне третий дивизион украинского футбола будет разделен на две подгруппы по региональному принципу. Детали нового формата чемпионата и новые подробности мы обязательно расскажем уже в новых выпусках, поэтому следите за новостями.
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