«Время хризантем» в Запорожье Накануне в кинотеатре имени «Довженко» состоялась презентация и премьерный показ отечественной киноленты. С 1 июня украинская драма «Время хризантем» вышла на больших экранах, в Запорожье свое детище презентовал режиссер фильма. По сюжету главная героиня Ольга, после потери близкого человека, остается наедине со своим горем. Не имея с кем разделить потерю, она покупает автомобиль и отправляется в путешествие по Киеву и его окрестностям. На своем пути она встречает людей, потерявших себя - кто из-за постоянной лжи, кто-то по причине неудачного выбора. Некоторым из них Ольга помогает, а некоторых оставляет в его болоте. Поэтичное название «Время хризантем» символизирует пору их цветения – солнечную осень. В Японии в это время принято задумываться о своем существовании, что актуально и для главной героини. «Время хризантем» — спокойная, немного меланхоличная картина, философское эссе о жизненных ценностях. Затронуто много бытовых тем, которые нужно или отпустить, или переосмыслить. Посмотреть картину «Время хризантем» можно будет в кинотеатре имени Довженко в течение двух недель. ВАЖНО megogo.net.

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