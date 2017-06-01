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В Запорожье подвели итоги программы "Урожай-2016"
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Больше рабочих мест, выше зарплаты, вывод рынков земли и труда из тени. В облгосадминистрации отчитались об итогах программы "Урожай-2016". «Урожай» – первая и пока единственная программа в Украине и направлена она на наведение порядка в земельном вопросе в области. Было легализировано десять тысяч триста рабочих мест, а государственный и местные бюджеты пополнились почти на 18 миллионов гривен. Вспомнили также и об интерактивной карте земельных участков для воинов АТО. Более 300 из них завершили процедуру оформления. В текущем году рабочая группа «Урожай» будет продолжать вою работу.
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