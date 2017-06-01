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В Запорожье состоялась последняя сессия горсовета
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Накануне состоялась последняя сессия горсовета перед летними каникулами. Депутаты голосовали проекты решений, большинство из которых касалось перераспределения средств между программами. Некоторые из них касались вопросов ЖКХ – выделение средств для одного из домов ОСМД и финансирование муниципальных служб – муниципальной аварийной службы и службы по техническому обеспечению систем диспетчеризации лифтов. Также из бюджета выделили почти 22, 5 млн. гривен на ремонт подвижного состава КП «Запорожэлектротранс». Владимир Буряк рассказал о планах городской власти относительно строительства мусорного полигона ТБО в Запорожье. Говорит, выделенные деньги осваиваются, но нужно еще большее финансирование. 18 сессия городского совета по традиции окончилась вечером – почти в 20.00. Депутаты расходятся на летние каникулы, следующая сессия состоится 30 августа.
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