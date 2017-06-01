В Запорожье состоялась последняя сессия горсовета Накануне состоялась последняя сессия горсовета перед летними каникулами. Депутаты голосовали проекты решений, большинство из которых касалось перераспределения средств между программами. Некоторые из них касались вопросов ЖКХ – выделение средств для одного из домов ОСМД и финансирование муниципальных служб – муниципальной аварийной службы и службы по техническому обеспечению систем диспетчеризации лифтов. Также из бюджета выделили почти 22, 5 млн. гривен на ремонт подвижного состава КП «Запорожэлектротранс». Владимир Буряк рассказал о планах городской власти относительно строительства мусорного полигона ТБО в Запорожье. Говорит, выделенные деньги осваиваются, но нужно еще большее финансирование. 18 сессия городского совета по традиции окончилась вечером – почти в 20.00. Депутаты расходятся на летние каникулы, следующая сессия состоится 30 августа. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30