Криминальные новости Мелитополя

- В Мелитополе за неповиновение сотрудникам полиции и использования запрещенной символики во время массовых мероприятий задержан лидер одной из общественных организаций – местный житель 1939 года рождения. На митинге ко Дню скорби и памяти жертв войны были красные знамена с серпом и молотом.

- Около часа ночи сотрудники Мелитопольского отдела полиции ехали на вызов в село Константиновка. По ходу увидели пожар и начали стучать в окна. Горели хозяйственные постройки и дрова возле дома. Ничего не подозревающего хозяина удалось разбудить и вместе тушить пожар до приезда пожарных.