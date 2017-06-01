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Криминальные новости Мелитополя
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- В Мелитополе за неповиновение сотрудникам полиции и использования запрещенной символики во время массовых мероприятий задержан лидер одной из общественных организаций – местный житель 1939 года рождения. На митинге ко Дню скорби и памяти жертв войны были красные знамена с серпом и молотом.
- Около часа ночи сотрудники Мелитопольского отдела полиции ехали на вызов в село Константиновка. По ходу увидели пожар и начали стучать в окна. Горели хозяйственные постройки и дрова возле дома. Ничего не подозревающего хозяина удалось разбудить и вместе тушить пожар до приезда пожарных.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!