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В Запорожье закрыли 5 подпольных игорных заведений
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В Александровском районе по улице Базарной в игровом зале изъяли 22 единицы компьютерной техники. В Шевченковском районе пресекли деятельность 2 подпольных заведений. Изъят 21 игровой автомат во включенном состоянии. А в Заводском районе в двух помещениях нашли 5 игровых аппаратов и 11 системных блоков с мониторами. По всем фактам возбуждены уголовные производства и продолжаются следственные действия.
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