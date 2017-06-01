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В Запорожье состоялась встреча вдов ветеранов Второй мировой войны
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Их мужья отдали свою жизнь за Родину. В ДК «Шевченко» состоялась встреча вдов ветеранов Второй мировой войны. Каждый год 22 июня городской совет ветеранов проводит встречу вдов, чьи мужья не вернулись с поля боя. Для них тяжесть утраты пожалуй оказалась самым тяжелым испытанием – ведь в стране шла война, а вокруг царили разруха и голод. На встрече присутствует сын легендарного комбата Алексея Еременко. 75 лет назад его отец погиб защищая Родину. С каждым днем ветеранов той войны становится все меньше. Но память о подвиге народа, сокрушившего врага, продолжает жить в сердцах, в том числе благодаря таким встречам. Слишком уж дорогой ценой досталась победа.
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