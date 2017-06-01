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Мотопробег памяти в Запорожье
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В день памяти и скорби байкеры-моторовцы и их неравнодушные друзья посетили несколько мемориалов, отдав дань уважения павшим за свободу во время Второй мировой войны. Мотопробег начался с посещения парка имени «Климова» и возложения цветов у памятника "Скорбящей матери". С напутственными словами в адрес участников мотопробега обратился народный депутат Украины Вячеслава Богуслаев, который отметил важность таких мероприятий. Далее участники мотопробега направились к мемориальному комплексу «Переправа» и почтили память воинов - освободителей возложением цветов. Следующей остановкой мото колонны стал мемориал воинам-автомобилистам, к которому участники традиционно возложили цветы и сделали памятное фото. Байкеры уверены – в будущем к такому патриотическому движению присоединится еще большее количество людей, которые будут чтить и помнить подвиги павших воинов, защитивших нас ценой своей жизни.
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