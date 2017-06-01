В Запорожье открыли после реконструкции мемориальный комплекс «Летят журавли»

В День нападения нацистской Германии на Советский Союз в Запорожье открыли после реконструкции один из мемориалов. Это мемориальный комплекс «Летят журавли», который находится в Шевченковском районе. После реконструкции территория комплекса превратилась в небольшой сквер, так что теперь горожане смогут приходить сюда и для отдыха. На этом месте с 1941 по 1943 годы были расстреляны почти 5 тысяч советских военнопленных. В память о погибших в 1965 году здесь установили мемориальный комплекс «Летят журавли».  Небольшой косметический ремонт на мемориале провели в 1994 и с тех пор территория комплекса приходила в упадок.  Работ здесь провели немало и результат, как говорится, на лицо. Инициатива реконструкции принадлежит депутатам горсовета от фракции «Новая политика», ее поддержали Шевченковская райадминистрация и городская власть. Работы по реконструкции провели в кратчайшие сроки – за месяц. Обновили все – от стелы до территории: выложили плитку, ступени, установили освещение, лавочки, урны, провели озеленение и многое другое.

В день открытия мемориального комплекса здесь собрались дети войны, для которых 22 июня – не просто историческая дата. Для них это день начала страшных событий, тяжелых переживаний и слез.  Создать эту красоту – большой труд, но немалые усилия нужны для ее поддержания. Председатель райадминистрации Федор Маер объясняет: ухаживать за территорией будут за средства по благоустройству района. Постарались защититься и от вандалов. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а в завершение мероприятия возложили цветы к мемориалу.        
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