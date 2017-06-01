Выставка, посвященная 75-летию подвига комбата Еременко в Запорожье «Шаг в бессмертие» - так называется выставка, посвященная 75-летию подвига знаменитого комбата Еременко, которая открылась сегодня во Дворце культуры имени «Шевченко» в Запорожье. Эта экспозиция была создана по инициативе президента Акционерного общества «МОТОР СИЧ» Вячеслава Богуслаева. Герой Украины, президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав Богуслаев считает себя лично ответственным за то, как именно будут воспринимать и оценивать последующие поколения события Великой Отечественной войны, которая началась на украинской земле ровно 76 лет назад. На открытие выставки «Шаг в бессмертие», посвященной 75 Годовщине подвига нашего земляка Алексея Еременко пришел также сын героя – полковник Иван Алексеевич Еременко, который предоставил фотографии своего легендарного отца. Снимок Макса Альперта, который запечатлел бесстрашного комбата, призывающего солдат к бою за Родину, стал одним из символов Великой Отечественной войны. Долгое время герой этого фото оставался безымянным, и только спустя 23 года мир узнал имя этого человека. Это был Алексей Еременко, до войны возглавлявший один из колхозов Вольнянского района Запорожской области. После открытия выставки ее первые посетители вместе с руководством предприятия «МОТОР СИЧ» отправились на митинг, посвященный 76 летию со дня начала Великой Отечественной Войны. ВАЖНО megogo.net.

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