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Итоги авиа-космического салона «Le-Bourget-2017»
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В ходе 52 международного авиа космического салона «Le-Bourget-2017», проходящего сейчас в предместье Парижа, удалось заключить рамочное соглашение с австрийской компанией «Diamond Aircraft Industries» на поставку в течение 5 лет 400 двигателей АИ-450С для европейского самолета DA-50. Подписание твердого контракта с австрийской стороной запланировано до конца года. Украинский двигатель четвертого поколения должен заменить на бизнес-джете DA-50 германский дизель. Также на авиасалоне в парижском Ле Бурже предприятия "Антонов", "Ивченко-Прогресс" и "МОТОР СИЧ" обсудили с китайским заказчиком поставку 50 самолетов Ан-178. 12 - в готовом виде, и еще 40 самолетокомплектов. Планируется, что на Ан-178 будет установлен турбореактивный двигатель производства "МОТОР СИЧ".
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