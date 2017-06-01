В Запорожье рассказали о йоге Йога стала получать широкое распространение в шестидесятых, когда из Индии в США и Европу стали приезжать люди, популяризирующие эту часть своей культуры. Интерес к ней в нашей стране стал появляться после развала Советского Союза. И сейчас йога в Украине вообще и в Запорожье в частности становится всё популярнее. При этом, если человек решил связаться с йогой – то это, как утверждает инструктор Константин Ярёменко, на всю жизнь. Константин Яременко, инструктор по йоге: «йога – однозначно образ жизни, потому что она даёт плоды только в постоянной практике, это не разовая акция». Как рассказал Константин, есть 4 основных вида йоги. Выбор конкретного для себя должен зависеть от наклонностей, темперамента. Впрочем, не только от этих факторов зависит, какой вид йоги нужен для желающего начать ею заниматься. Йога – это не просто набор упражнений, а один из путей к саморазвитию и познанию. А какой из них поможет стать лучше – дело выбора каждого. ВАЖНО megogo.net.

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