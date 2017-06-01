В Токио в эти дни проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет

В составе сборной Украины выступает трое представителей Запорожской области - Анна Панова, Елизавета Баранова и Кирилл Пирогов. Бронзу в копилку сборной Украины в первый день соревнований успела принесла студентка Запорожского национального университета - Анна Панова. В весовой категории 69 кг действующая Чемпионка Европы показала пятый результат в рывке 100 кг, а в толчке завоевала «малое серебро» взяв 123 кг. В сумме двоеборья воспитанница Анатолия Орлова стала бронзовым призером чемпионата мира с общим результатом 223 кг. Отметим, что последний раз подобное достижение тяжелоатлеты Запорожской области демонстрировали 11 лет назад, когда Татьяна Жукова также завоевала бронзу чемпионата мира среди юниоров в этой же весовой категории.  

 
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