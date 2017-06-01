В Киеве завершился Чемпионат Европы по прыжкам в воду Украина принимала такие соревнования впервые, и поэтому вдвойне приятный результат, показанный сборной на историческом Евро. Украина выиграла Чемпионат Европы-2017 командном зачете, оставив на втором месте Россию. Третьей стала сборная Германии. Всего же на киевский чемпионат приехало более 130 участников из 8 стран. Большой вклад в успех национальной команды внесли спортсмены запорожской области. Воспитанник спортклуба «МОТОР СИЧ» Максим Долгов стал чемпионом Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Александром Горшковозовым. В индивидуальном выступлении на вышке запорожцу, который во время Чемпионата Европы отмечал 21-й день рождения, совсем немного не хватило до медали. Он стал четвертым. Так же четвертый результат Максим, показал в миксте на вышке 10 м в паре с Валерией Люлько. Два серебра принесла в национальную копилку Виктория Кесарь - в командных соревнованиях так же в паре с Александром Горшковозовым, и в миксте на трамплине 3 метра вместе со Станиславом Олиферчиком. Так же спортсменка была пятой в синхронных прыжках с трамплина 3 м в паре с Анной Письменской. ВАЖНО megogo.net.

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