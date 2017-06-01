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В Запорожье арестовали стрелка по людям
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Делом стрелка по людям занялась прокуратура. Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хулиганства осуществляется Запорожской местной прокуратурой №1. 24-летний ранее не судимый военнослужащий, житель Запорожья пришел навестить своего пасынка в общежитие на территории Александровского района. При себе у него было пневматическое ружье. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он подошел к открытому окну, и из хулиганских побуждений совершил 4 выстрела в сторону людей возле центрального входа в общежитие. В результате студентки получили телесные повреждения. Злоумышленник был задержан. По результатам предварительного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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