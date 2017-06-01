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Организаторы подпольного производства алкоголя ответят перед судом
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Следователи налоговой милиции области закончили досудебное расследование в отношении преступной группы, которая в течение 2016 года незаконно изготавливала, хранила и реализовывала алкогольные напитки в Мелитополе. Четверо организаторов использовали оборудование для массового производства. На продажу суррогатный алкоголь разливался в бутылки под видом реально существующих торговых марок. Готовая продукция с фальсификатом обклеивали поддельными марками акцизного налога. В настоящее время в этом уголовном производстве утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении фигурантов.
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