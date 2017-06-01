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На автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье загорелся автомобиль
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Рано утром на стационарном посту на автодороге Борисполь-Днепропетровск-Запорожье патрульные услышали взрыв и заметили дым. У обочины пылал автомобиль ГАЗ. Полицейские начали помогать тушить машину, пострадавшему оказали первую доврачебную помощь. По словам водителя, его подрезал другой автомобиль, поэтому он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего ГАЗ загорелся.
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