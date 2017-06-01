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В Запорожье задержан похититель интернет-кабеля
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На улице Магистральной неизвестный похищал интернет-кабель на крыше дома. Об этом сообщил местный житель. У подозреваемого патрульные обнаружили моток скрученного кабеля длиной около 50 метров. Также выявили кусачки, которыми он срезал провод.
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