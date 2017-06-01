Утечка газа на АЗС в Запорожье

Около 5 утра на АЗС с пропаном, расположенной на территории автостоянки по Победе, заметили утечку газа. Официально заправка должна была открыться только завтра. Специалисты газовой службы перекрыли краны и стравили из системы газ. Утечку удалось устранить на месте.