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Утечка газа на АЗС в Запорожье
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Около 5 утра на АЗС с пропаном, расположенной на территории автостоянки по Победе, заметили утечку газа. Официально заправка должна была открыться только завтра. Специалисты газовой службы перекрыли краны и стравили из системы газ. Утечку удалось устранить на месте.
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