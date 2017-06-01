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Запорожская область в числе лидеров
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины составило рейтинг по формированию способных территориальных общин. Возглавили его Хмельницкая, Житомирская, Черниговская и Запорожская области, а также Днепропетровская. Рейтинг был составлен на основе параметров мониторинга, среди которых количество объединённых территориальных общин, их площадь, а также количество общин с численностью меньше 5 тысяч жителей.
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