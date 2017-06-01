В Запорожье открыли Центр экстренной медицинской помощи

Впервые идея управлять всеми службами скорой помощи из централизованной диспетчерской появилась в 2012 году в рамках всеукраинского проекта. Начали реконструкцию здания, но дальше ввиду отсутствия финансирования продвинуться не смогли. Теперь благодаря помощи облсовета и социально-ответственному бизнесу проект удалось завершить. Проект такой единой диспетчерской службы – уже третий успешно реализованный в Украине. Пока полноценно подключены Запорожье и Запорожский район, на днях обещают Вольнянский, а потом остальные районы переключат на централизованную диспетчерскую. По области планируют организовать 21 диспетчерский пост.  6 диспетчеров на приеме, еще 7 обеспечивают направление. Серверная отечественного производства обошлась в 3 миллиона гривен, вместе с остальным оборудованием и обучением диспетчеров – 8 миллионов. Деньги на это выделил областной совет. Еще 12 миллионов от комбината «Запорожсталь» хватило, чтобы завершить реконструкцию, купить компьютеры, средства связи и мебель. Пока что все вызовы через централизованную диспетчерскую дублируются подстанциями скорой – на всякий случай. Однако чтобы техника заработала на полную - одной компьютеризации мало. В дальнейшем для ускорения процесса планируют обновить транспорт и приводить в порядок дороги.

 
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