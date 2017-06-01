Новая опция у запорожских перевозчиков – избиение льготных категорий?

Сегодня на совещании с представителями автотранспортных предприятий в профильном управлении рассмотрели инцидент, в котором один из водителей применил к пенсионерке силу. Случаи, когда водители общественного транспорта отказывают льготникам в законном праве бесплатного проезда, повсеместны. Многочисленные жалобы ситуацию не исправляют. Но иногда люди попадают в буквальном смысле слова под горячую руку маршрутчиков. В минувшую пятницу на конечной остановке 58-ого маршрута Татьяна вместе с еще двумя пенсионерами и несколькими другими пассажирами, зашла в салон, и по ее словам, предоставила льготное удостоверение, чтобы проехать домой бесплатно. Но водитель ответил отказом. После этого, рассказывает Татьяна, водитель открыл дверь и потребовал людей выйти из салона. Женщина вежливо ему возразила и попросила соблюдать график движения по маршруту и не высаживать людей в неположенном месте. Но у маршрутчика были свои аргументы.  Пострадавшая женщина показывает следы, которые остались на теле после конфликта с водителем. В управлении транспорта сегодня рассмотрели нашумевший инцидент. Сам виновник случившегося, водитель 58-ого маршрута, на заседание не явился. Его интересы представлял директор фирмы-перевозчика, который сообщил, что сегодня тот написал заявление на увольнение по собственному желанию. Руководитель автотранспортного предприятия, обслуживающего 58-ой маршрут, объяснился так – возможности перевозки льготников ограничены из-за нехватки субвенций, покрывающих это, а грубость и хамство водителей – это человеческий фактор, люди приходят на предприятие готовыми и сформированными личностями.  Пострадавшая говорит - предавая огласке случившееся, она защищает не только себя.  Теперь по результатам инцидента предстоит проверка фирмы-перевозчика и судебное разбирательство. Но очевидно одно – культура поведения среди водителей и качественный сервис у перевозчиков возможны только при условии надлежащего контроля за ними. В том числе это касается правильного подхода к рассмотрению жалоб на водителей и оперативной реакции на различные инциденты. Как скоро ждать этого – вопрос пока риторический.
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