Новая опция у запорожских перевозчиков – избиение льготных категорий? Сегодня на совещании с представителями автотранспортных предприятий в профильном управлении рассмотрели инцидент, в котором один из водителей применил к пенсионерке силу. Случаи, когда водители общественного транспорта отказывают льготникам в законном праве бесплатного проезда, повсеместны. Многочисленные жалобы ситуацию не исправляют. Но иногда люди попадают в буквальном смысле слова под горячую руку маршрутчиков. В минувшую пятницу на конечной остановке 58-ого маршрута Татьяна вместе с еще двумя пенсионерами и несколькими другими пассажирами, зашла в салон, и по ее словам, предоставила льготное удостоверение, чтобы проехать домой бесплатно. Но водитель ответил отказом. После этого, рассказывает Татьяна, водитель открыл дверь и потребовал людей выйти из салона. Женщина вежливо ему возразила и попросила соблюдать график движения по маршруту и не высаживать людей в неположенном месте. Но у маршрутчика были свои аргументы. Пострадавшая женщина показывает следы, которые остались на теле после конфликта с водителем. В управлении транспорта сегодня рассмотрели нашумевший инцидент. Сам виновник случившегося, водитель 58-ого маршрута, на заседание не явился. Его интересы представлял директор фирмы-перевозчика, который сообщил, что сегодня тот написал заявление на увольнение по собственному желанию. Руководитель автотранспортного предприятия, обслуживающего 58-ой маршрут, объяснился так – возможности перевозки льготников ограничены из-за нехватки субвенций, покрывающих это, а грубость и хамство водителей – это человеческий фактор, люди приходят на предприятие готовыми и сформированными личностями. Пострадавшая говорит - предавая огласке случившееся, она защищает не только себя. Теперь по результатам инцидента предстоит проверка фирмы-перевозчика и судебное разбирательство. Но очевидно одно – культура поведения среди водителей и качественный сервис у перевозчиков возможны только при условии надлежащего контроля за ними. В том числе это касается правильного подхода к рассмотрению жалоб на водителей и оперативной реакции на различные инциденты. Как скоро ждать этого – вопрос пока риторический. ВАЖНО megogo.net.

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