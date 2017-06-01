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Где самая большая заработная плата в Запорожской области
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Самые большие зарплаты в Энергодаре. Об этом сообщают в Запорожской облгосадминистрации. Среднемесячная заработная плата в области в январе-апреле текущего года составила 6187 гривен и по сравнению с тем же периодом в 2016 увеличилась на треть. Это пятое место в Украине. При этом в Энергодаре, Запорожье и Васильевском районе зарплата выше, чем средняя по области – на 84, 4 и 10% соответственно. А самая низкая зарплата в Черниговском, Весёловском, Михайловском,Ореховском и Бильмацком районах – в среднем чуть более 4 тысяч гривен.
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