Бег ради мира и гармонии в Запорожье

30-летие факельной эстафеты в этом году принимает Запорожье. Здесь загорелся традиционный факельный огонь, который за 11 дней пройдет через 7 областей страны. В эстафете принимают участие не только легкоатлеты, а все желающие. Бег - это залог успеха в любом виде спорта, считает голкипер гандбольного клуба «ZTR» Максим Ваховский. Бег помогает развивать не только скорость, но и выносливость, что поможет достичь немалых вершин, определенные юные спортсмены. После всех торжеств участники стартовали с факельным огнем с площади Фестивальной. Во время забега жители города приветствовали спортсменов проезжая мимо на своих автомобилях. Участники эстафеты бежали на самом длинном проспекте в городе Запорожье и финишировали в настоящий исторической сокровищницы Украины - острове Хортица.  Отсюда факельный огонь отправляется в Днепровской области, следующим его примет город Никополь.

  
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