Бег ради мира и гармонии в Запорожье 30-летие факельной эстафеты в этом году принимает Запорожье. Здесь загорелся традиционный факельный огонь, который за 11 дней пройдет через 7 областей страны. В эстафете принимают участие не только легкоатлеты, а все желающие. Бег - это залог успеха в любом виде спорта, считает голкипер гандбольного клуба «ZTR» Максим Ваховский. Бег помогает развивать не только скорость, но и выносливость, что поможет достичь немалых вершин, определенные юные спортсмены. После всех торжеств участники стартовали с факельным огнем с площади Фестивальной. Во время забега жители города приветствовали спортсменов проезжая мимо на своих автомобилях. Участники эстафеты бежали на самом длинном проспекте в городе Запорожье и финишировали в настоящий исторической сокровищницы Украины - острове Хортица. Отсюда факельный огонь отправляется в Днепровской области, следующим его примет город Никополь. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30