Мусор в лесополосе - новая свалка в Запорожье В Шевченковском районе жители поселка ДД обеспокоены стихийной свалкой, которая в течение месяца превратила зеленые насаждения лесополосы в большое скопление мусора. Рядом с улицей 8 Марта в Шевченковском районе, недалеко от поселка ДД находится лесополоса. Еще год назад здесь не было следов вмешательства недобросовестных подрядчиков, занимающихся вывозом мусора, в этом году ситуация изменилась кардинально. Под ногами помимо больших залежей строительного мусора сертификаты, ценники и прочая атрибутика одного из крупных супермаркетов бытовой техники. Вокруг этой зоны в посадке еще несколько стихийных свалок, которые самовольно организовал кто-то из подрядчиков, занимающихся утилизацией отходов. Среди всего мусора здесь есть и то, что может представлять опасность, так как выбрасывается абсолютно все. Местные жители, чтобы исправить ситуацию, намерены написать заявление в районное отделение полиции. Мы, в свою очередь, обратились за разъяснением в Шевченковскую районную администрацию. Там ответили – о проблеме знают и в ближайшее время через правоохранительные органы рассчитывают установить подрядчика, который занимается утилизацией мусора одного из городских супермаркетов бытовой техники, а так же найти прочих загрязнителей лесополосы, которые оставляют в ней строительный мусор, чтобы привлечь их к ответственности. Кроме того, в планах районной администрации до конца месяца очистить улицу 8 Марта от накопившегося мусора, в том числе и зеленые насаждения в посадке. Так что местные жители вскоре смогут увидеть чистоту и порядок, как это и было ранее. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июнь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30