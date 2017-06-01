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Мусор в лесополосе - новая свалка в Запорожье
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В Шевченковском районе жители поселка ДД обеспокоены стихийной свалкой, которая в течение месяца превратила зеленые насаждения лесополосы в большое скопление мусора. Рядом с улицей 8 Марта в Шевченковском районе, недалеко от поселка ДД находится лесополоса. Еще год назад здесь не было следов вмешательства недобросовестных подрядчиков, занимающихся вывозом мусора, в этом году ситуация изменилась кардинально. Под ногами помимо больших залежей строительного мусора сертификаты, ценники и прочая атрибутика одного из крупных супермаркетов бытовой техники. Вокруг этой зоны в посадке еще несколько стихийных свалок, которые самовольно организовал кто-то из подрядчиков, занимающихся утилизацией отходов. Среди всего мусора здесь есть и то, что может представлять опасность, так как выбрасывается абсолютно все. Местные жители, чтобы исправить ситуацию, намерены написать заявление в районное отделение полиции. Мы, в свою очередь, обратились за разъяснением в Шевченковскую районную администрацию. Там ответили – о проблеме знают и в ближайшее время через правоохранительные органы рассчитывают установить подрядчика, который занимается утилизацией мусора одного из городских супермаркетов бытовой техники, а так же найти прочих загрязнителей лесополосы, которые оставляют в ней строительный мусор, чтобы привлечь их к ответственности. Кроме того, в планах районной администрации до конца месяца очистить улицу 8 Марта от накопившегося мусора, в том числе и зеленые насаждения в посадке. Так что местные жители вскоре смогут увидеть чистоту и порядок, как это и было ранее.
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