Сборная Украины по гандболу приняла участие в XIV Чемпионате Европы среди ветеранов

Турнир проходил в португальском городе Гондомар. В составе мужской команды 50+ защищал честь страны старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Запорожского национального университета, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, мастер спорта СССР и Украины Дмитрий Сердюк. Команда, в которой играл запорожский преподаватель, получила 5 побед на групповом этапе, одолев команды из Италии Боснии и Герцеговины, Польши, Венгрии и Испании. В полуфинале украинские мастера осилили хозяев паркета - сборную Португалии - 17:11. А на следующий день в финале в напряженной борьбе переиграли гандболистов венгерской команды «Budapest Old Boys» - 14:11. Таким образом украинские ветераны, в составе которых и преподаватель Запорожского национального университета Дмитрий Сердюк, стали чемпионами Европы.

 
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