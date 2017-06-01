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Финал чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины
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Воспитанники запорожской ДЮСШ «Металлург» возрастной категории U-14 завершили выступление в финале чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины. Ребята этой возрастной категории соревновались в Моршине, где подопечные Андрея Максименко провели 4 встречи. В первой запорожцы обошли олимпийский колледж им. Поддубного из Киева - 2: 1 Во второй вничью сыграли с сильнейшей командой финала - столичным «Динамо» 0: 0 А в последней игре группового раунда встречались с хозяевами - моршинской «Скалой». Пропустив в дебюте поединка, сравнять счет запорожцы в дальнейшем не сумели. В результате «Скала» праздновала минимальную победу 1: 0, и обошла «Металлург» в турнирной таблице и вышла в полуфинал. Заняв третье место в группе «Металлург U-14» спорил за пятое место чемпионата. Здесь нашей команде противостояла «Звезда» с Кропивницкого. Запорожцы уступили 1: 3, и стали шестыми в своем первом финале ДЮФЛУ.
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