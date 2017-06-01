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Профессиональный праздник отметили эксперты Запорожья
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20 июня - День экспертной службы МВД Украины. Экспертные подразделения всегда играли важную роль в борьбе с преступностью, и нынешнее время – не исключение. Отличившихся на своем фронте работы сотрудников награждали во время торжественного собрания в главке полиции области. Осмотр места происшествия, криминалистические и специальные виды экспертиз, передовые научно-технические методы и средства в оперативной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Всем этим занимаются эксперты – люди, которые помогают найти и разоблачить преступников. В общем, экспертиза - это своеобразное искусство, мастерство и даже творчество. За высокий профессионализм и успехи в работе, и в честь профессионального праздника ряд экспертов был отмечен грамотами и благодарностями от руководства полиции, СБУ, прокуратуры, областной и городской власти.
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