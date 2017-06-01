В Мелитополе задержали грабителя

В Мелитополе полицейский, находясь не при исполнении, задержал ранее судимого грабителя из Акимовки. Тот сорвал с шеи беременной женщины золотое украшение и попытался скрыться. Пострадавшая позвала на помощь, а полицейский, который находился недалеко, догнал и задержал злоумышленника.