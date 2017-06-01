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В Запорожье задержали насильника
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В Заводском районе Запорожья 35 летний злоумышленник пытался изнасиловать 51 летнюю женщину. На крики отреагировал кто-то из прохожих, и вызвал полицию. Но до её приезда прибежавший муж пострадавшей помешал преступнику. Правда сам был им избит. После этого теперь уже задержанный скрылся, но его быстро нашли. Семейную пару доставили в больницу.
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