В Запорожье появились около 200 вакансий патрульных До 1 июля объявлен всеукраинский набор на должности инспекторов и полицейских патрульной полиции. О преимуществах и возможностях этой службы рассказали потенциальным кандидатам в областном центре занятости. Дополнительный набор объявлен в патрульную, дорожную и тактическую полицию. Если с патрульной уже все более менее понятно, то дорожной предстоит следить за порядком на дорогах государственного значения, а тактической – вести переговоры чтобы избежать конфликтов во время массовых мероприятий. Всего 193 вакансии. Подать заявку можно на сайте патрульной полиции в разделе наборы, заполнить анкету. Документы надо будет принести лично в управление патрульной полиции. Потом тестирование на логику и законы, военно-врачебная комиссия, проверка физической подготовки и полицейская комиссия. Конкурс на замещение вакансий будет продолжаться до сентября. С начала года услугами службы занятости воспользовалась 41 тысяча человек, почти 13 тысяч нашли работу. Около 6 тысяч прошли переобучение и повышение квалификации, еще столько же – общественные и временные работы. Сейчас на учете в центрах занятости области почти 19 тысяч безработных. Областной центр занятости сотрудничает с нацполицией впервые. Новым стало и то, что вакансий становится больше – наблюдается массовый отток кадров. За работу ценой в 6-7 тысяч гривен в Запорожье, в соседней Польше или Чехии платят все 20. ВАЖНО megogo.net.

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