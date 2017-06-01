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В Запорожье проводятся ремонты жилых домов
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Владимир Буряк побывал на улице Исторической, где проводятся работы в трёх домах. Выездное совещание мэр провёл с директором коммунального предприятия «Наше місто» Александром Николаенко и главой Заводского района Андреем Баевым. Те отрапортовали о ходе работ в домах 37 а, б и в на улице Историческая. В подъездах улучшили освещение, заменив лампы на энергосберегающие, На это ушли 160 тысяч бюджетных гривен. А жители дома 37б попросили мэра о ремонте подъезда, который не видел его с момента постройки.
Также в этих домах ремонтируют межпанельные швы, проводится замена канализационного ввода, заменили освещение во дворе, а ранее были установлены спортивная и детская площадки за счёт депутатского фонда.
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